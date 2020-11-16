المفوضية الأوروبية: سنوقع عقدا لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مودرنا

أعلنت المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الإثنين، أنها ستوقع غدًا عقدًا لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مودرنا الذى تنتهى التجارب عليه قبل نهاية العام، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت شركة "موديرنا" الأمريكية، أعلنت اليوم الإثنين، فى بيان لها، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة" بعد تجربته على 95 حالة متنوعة.

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