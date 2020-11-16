أمريكا: الانتخابات الحرة في ليبيا ستمكن الشعب من ممارسة حقه السيادي

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
وقالت السفارة في بيان عبر موقعها إن الانتخابات ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها.
كما أثنت السفارة على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توفيق الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات.
وأكدت السفارة وقوفها مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية، مهنئة الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.
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