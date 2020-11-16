خطأ جسيم.. إسرائيل تحذر جو بايدن من اتخاذ هذا القرار بعد وصوله للبيت الأبيض

حذر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمير، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وقال ديرمير في جلسة نقاش مع سفراء البحرين والإمارات بواشنطن، إن إدارة بايدن سترتكب خطأ إذا عادت للاتفاق النووي مع إيران، لكنه أشار إلى أنه في حال حاولت الإدارة الأمريكية العودة للاتفاق، فإنها ستواجه اعتراضًا واضحًا من جانب إسرائيل، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأشار إلى أن إدارة بايدن بحاجة إلى النظر الى أرض الواقع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث إمكانية استمرار عملية التقارب بين العالم العربي وإسرائيل بدلًا من العودة إلى الاتفاق الإيراني.

وأضاف: "اجلس مع حلفائك في المنطقة وتحدث معنا لكي نصل إلى موقف مشترك حول إيران. ليس فقط فيما يخص مسألة النووي بل والعدوان الإيراني في المنطقة. هذا سيضع الولايات المتحدة في موقف أفضل بكثير للاتفاق مع إيران".

وتعتقد إدارة بايدن أن انسحاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني كان خطئًا كارثيًا، ولكنها تعترف بأنه لن يكون من السهل أن يتم العودة إلى الاتفاق مجددًا بنفس الطريقة.