هجوم أوروبي على أردوغان بعد زيارته لـ مدينة الأشباح

انتقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنتجع فاروشا السياحي القبرصي ، والذي تُرك مهجورًا بعد الغزو التركي عام 1974.

ودعا أردوغان إلى حل الدولتين للجزيرة المتوسطية المنقسمة خلال الاحتفالات في فاروشا لإحياء الذكرى 37 للجمهورية الانفصالية أمس الأحد.

وقال بوريل في بيان أمس "نأسف لتحركات اليوم فيما يتعلق بفتح منطقة فاروشا المسيجة والتصريحات التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية".

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وأضاف "سوف يتسببون في مزيد من عدم الثقة والتوتر في المنطقة ويجب عكسها بشكل عاجل".

وأعادت سلطات القبارصة الأتراك فتح المنطقة السياحية المتوسطية السابقة بشكل جزئي في 8 أكتوبر على الرغم من الانتقادات الدولية.

ولطالما استندت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص إلى نموذج فيدرالي.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، نددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات بوريل، واتهمت الكتلة بـ "الانفصال عن الواقع في الجزيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، هامي أكسوي، في بيان رسمي نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت، إن آراء بوريل "كشفت حقيقة أن (الاتحاد الأوروبي) يتجاهل الإرادة الحرة" للقبارصة الأتراك، مضيفًا أن "تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ليست سوى ممكن إذا كان قائمًا على إرادة الشعبين اللذين يشتركان في ملكية الجزيرة ".

وقال أكسوي إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشير إلى الشعب القبرصي التركي في أي من بياناته ، يجب أن يقر بوجود وإرادة الشعب القبرصي التركي ، و "الوفاء بالتزاماته التي قطعها في عام 2004" ، في إشارة واضحة إلى خطة الأمم المتحدة للتسوية.

كما انتقد مانفريد ويبر، السياسي الألماني البارز ورئيس حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط في البرلمان الأوروبي ، زيارة أردوغان إلى فاروشا.