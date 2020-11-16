لأول مرة رسميًا.. نتنياهو يزور الإمارات تلبية لدعوة من محمد بن زايد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات الشهر المقبل تلبية لدعوة من ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

من جانبها ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية نقلا عن مسئول بحريني قوله إن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل، حيث سيجري محادثات حول مجالات التعاون التي أثيرت خلال زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المنامة الشهر الماضي.

وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء ضمن أول وفد رسمي من المنامة يزور تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبيو.

وتتزامن زيارة عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل مع زيارة بومبيو هناك، وقال دبلوماسيان مطلعان على التخطيط إنهما سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع نتنياهو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية لرويترز إن الزياني سيجري محادثات بشأن مجالات التعاون التي تم التطرق إليها خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى المنامة في 18 أكتوبر.