عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبى: مستعدون لضمان عودة آمنة للفارين

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الإثنين، إنه مستعد لتقديم ضمانات لعودة آمنة للمواطنين الفارين إلى الدول المجاورة، معربًا عن استعداده لاستقبال الإثيوبيين الفارين وإعادة دمجهم، حسبما أفادت قناة "العربية" منذ قليل.





وكانت الحرب العرقية بين الحكومة الإثيوبية المركزية بقيادة أبى أحمد، وإقليم تيجراى فى شمال البلاد تسببت فى سقوط مئات القتلى من المدنيين وفرار عشرات الآلاف من مواطنى المنطقة الشمالية إلى الدول المجاورة، لاسيما السودان التى استقبلت نحو 25 ألف لاجئ إثيوبى.

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