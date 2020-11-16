مراسلات إلكترونية تكشف كارثة في منظمة الصحة العالمية

سجلت منظمة الصحة العالمية 65 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين العاملين في مقرها، بما في ذلك خمسة أشخاص عملوا في المبنى وكانوا على اتصال ببعضهم البعض، وهو بريد إلكتروني داخلي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.
وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنها تحقق في كيفية ومكان إصابة الأشخاص الخمسة - وإنها لم تحدد ما إذا كان انتقال العدوى قد حدث في مكاتبها.
كان تأكيد منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين للأرقام الواردة في البريد الإلكتروني هو المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذا العدد علنًا.
وقال الدكتور مايكل رايان، رئيس الطوارئ بالوكالة، للصحفيين يوم الاثنين، بعد أن ذكرت وكالة أسوشييتد برس عبر البريد الإلكتروني الداخلي: "إن المجموعة التي يتم التحقيق فيها هي أول دليل على انتقال محتمل على موقع منظمة الصحة العالمية".
وقالت الرسالة الإلكترونية إن حوالي نصف الإصابات المسجلة حتى الآن كانت لأشخاص كانوا يعملون من المنزل، لكن كان هناك 32 موظفًا كانوا يعملون في مباني بمبنى المقر الرئيسي، حيث يعمل أكثر من 2000 شخص في العادة، وتقول الوكالة إنها وضعت إجراءات صارمة للنظافة والفحص وإجراءات وقائية أخرى.
وفي رسالة البريد الإلكتروني، التي تم إرسالها إلى الموظفين يوم الجمعة ، أشار راؤول توماس ، الذي يرأس العمليات التجارية في منظمة الصحة العالمية ، إلى أن خمسة أشخاص - أربعة في نفس الفريق وشخص كان على اتصال بهم - قد ثبتت إصابتهم بـ كورونا.
ويمكن أن يشير ذلك إلى أن إجراءات مكافحة العدوى الأساسية والتباعد الاجتماعي المعمول بها ربما تم كسرها.
ووفقا لما أكدته ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد 19، اليوم الإثنين، بقولها "لدينا بعض الحالات في الأسبوع الماضي التي تم ربطها معًا، ولدينا بعض الحالات التي تم ربطها بالمباني"
وأضافت أنه من بين الحالات المرتبطة: "هناك طرق محتملة أصيبوا بها خارج المبنى، لذلك ما زلنا نقوم بالتحقيق الوبائي بذلك".
وقبل أسبوعين، قال فان كيركوف، إنه لم يكن هناك انتقال في المقر إلى تلك النقطة، لكنه أضاف أن الوكالة كانت تراقب ذلك.
وكانت منظمة الصحة العالمية، التي تنسق الاستجابة العالمية للوباء، قد قالت في وقت سابق إن الموظفين أصيبوا بالعدوى، لكنها لم تقدم رقمًا أو تفاصيل.
وجاء في الرسالة الإلكترونية يوم الجمعة: "وفقًا للبروتوكولات القياسية، يتلقى هؤلاء الزملاء العناية الطبية اللازمة ويتماثلون للشفاء في المنزل".
وأضافت أن "هذه الحالات الخمس الأخيرة ترفع العدد الإجمالي المبلغ عنه للأفراد المتضررين من القوى العاملة في جنيف إلى 65 منذ بداية الوباء".
ووفقًا للبريد الإلكتروني ، حدثت 49 حالة من إجمالي الحالات في الأسابيع الثمانية الماضية ، "وبالتالي يتماشى إلى حد كبير مع الوضع الذي تم الإبلاغ عنه في جنيف والمناطق المحيطة بها".
وأضاف أن "عددًا أكبر من الحالات بين أولئك الذين يعملون عن بعد ربما لم يتم الإبلاغ عنها". ولم يتضح توقيت الحالات الـ 16 الأخرى.
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