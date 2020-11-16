مراسلات إلكترونية تكشف كارثة في منظمة الصحة العالمية

سجلت منظمة الصحة العالمية 65 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين العاملين في مقرها، بما في ذلك خمسة أشخاص عملوا في المبنى وكانوا على اتصال ببعضهم البعض، وهو بريد إلكتروني داخلي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنها تحقق في كيفية ومكان إصابة الأشخاص الخمسة - وإنها لم تحدد ما إذا كان انتقال العدوى قد حدث في مكاتبها.

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كان تأكيد منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين للأرقام الواردة في البريد الإلكتروني هو المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذا العدد علنًا.

وقال الدكتور مايكل رايان، رئيس الطوارئ بالوكالة، للصحفيين يوم الاثنين، بعد أن ذكرت وكالة أسوشييتد برس عبر البريد الإلكتروني الداخلي: "إن المجموعة التي يتم التحقيق فيها هي أول دليل على انتقال محتمل على موقع منظمة الصحة العالمية".

وقالت الرسالة الإلكترونية إن حوالي نصف الإصابات المسجلة حتى الآن كانت لأشخاص كانوا يعملون من المنزل، لكن كان هناك 32 موظفًا كانوا يعملون في مباني بمبنى المقر الرئيسي، حيث يعمل أكثر من 2000 شخص في العادة، وتقول الوكالة إنها وضعت إجراءات صارمة للنظافة والفحص وإجراءات وقائية أخرى.

وفي رسالة البريد الإلكتروني، التي تم إرسالها إلى الموظفين يوم الجمعة ، أشار راؤول توماس ، الذي يرأس العمليات التجارية في منظمة الصحة العالمية ، إلى أن خمسة أشخاص - أربعة في نفس الفريق وشخص كان على اتصال بهم - قد ثبتت إصابتهم بـ كورونا.

ويمكن أن يشير ذلك إلى أن إجراءات مكافحة العدوى الأساسية والتباعد الاجتماعي المعمول بها ربما تم كسرها.