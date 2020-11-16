حادث إرهابي.. هولندا تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على السفارة السعودية

كشفت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تخص الهجوم على السفارة السعودية في لاهاي الذي وقع الأسبوع الماضي.
وقالت الشرطة الهولندية في بيان، إن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية تصرّف بـ"دافع إرهابي"، موضحة أن المشتبه به حاول قتل حارس السفارة، وفقًا لقناة "العربية".
واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاما الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.
وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة تفجير استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب. وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".
وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
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