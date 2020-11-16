باتفاقيتين مع «كوفاكس» و«فايزر».. لبنان يستقبل لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الاثنين، إن لبنان وقع اتفاقيتين مع شركات أدوية أجنبية بشأن شراء لقاحات كورونا كوفيد 19، وسيكون من بين الدول الأولى التي تستقبلها في الربع الأول من عام 2021.

ووقع لبنان اتفاقيتين، الأولى على منصة كوفاكس لتزويد 1.2 مليون شخص بلقاح، والثانية - مع شركة فايزر لحوالي مليون شخص.

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وقال وزير الصحة اللبناني لشبكة "إن.بي.إن" اللبنانية، إن توقيع هاتين الاتفاقيتين إنجاز للبنان الذي سيحصل، من بين البلدان الأولى، على لقاحات ضد فيروس كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة طلبت من البنك المركزي اللبناني تخصيص أموال لقاحات الإنفلونزا الإضافية، مع توقع بيروت تسليم 300 ألف جرعة في نوفمبر، وستكون الوزارة مسؤولة عن توزيع اللقاحات، وسيتم إعطاء الأولوية للتحصين للأطفال وكبار السن والمواطنين من مجموعة عالية الخطورة.