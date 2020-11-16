كيف اجدد بطاقة الصراف الراجحي ؟ يسأل بعض الأشخاص عن هذا السؤال فكيف لهم تجديد بطاقة الصراف الآلي في بنك الراجحي، حيث يتيح بنك الراجحي والذي يعتبر من أفضل بنوك المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات من بينها بطاقة الصراف الآلي والتي تجعلك قادراً على دفع التكاليف مقابل التسوق وتناول الطعام والسفر والانتقال لكن لها مدة مدة بعدها يجب تجديدها ولذلك إليكم من هذا المقال الخطوات السهلة التي من خلالها يمكن تحديد بطاقة الصراف الآلي في بنك الراجحي.خطوات تجديد بطاقة الصراف الآلي في بنك الراجحي
- أولاً قم بالذهاب إلى الصراف الآلي في بنك الراجحي.
- بعد ذلك عليك تركيب بطاقة الصراف الآلي.
- أدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة.
- تعرض لك ماكينة الصرف الآلي مجموعة من الخيارات.
- اضغط على خيارات أخرى.
- بعد ذلك تظهر لك مجموعة من الخيارات الفرعية حدد منها مزيد من الخيارات.
- اضغط على الأيقونة الخاصة بطلب تجديد بطاقة الصراف الآلي.
- قم بالضغط على موافق.
- في النهاية تصلك رسالة نصية تخبرك بتجديد البطاقة ويمكنك بعد ذلك التوجه للبنك من أجل الحصول على البطاقة.
لكن إذا كنت تريد تجديد بطاقة الصراف الآلي من بنك الراجحي من خلال الإنترنت يمكنك الدخول الى موقع مصرف الراجحي واتباع الخطوات التالية:
- سجل دخولك إلى الموقع .
- بعد ذلك قم بالنقر على مباشر إلى جهات الاتصال.
- سجل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحصول المطلوبة.
- اضغط على موافق وادخل رمز PIN مكون من 4 أرقام.
- عليك تجديد كامل المعلومات بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تحديث.
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