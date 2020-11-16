كم مدة وصول الحوالة الدولية الراجحي؟ يتيح لكم بنك الراجحي إمكانية نقل واستقبال الحوالات المالية الدولية لبنك الراجحي ليستطيع صاحب الحساب نقل الحوالة إلى البنك، جميع المتعاملين مع بنك الراجحي في المملكة يريدون الاستفسار عن مدة وصول الحوالة البنكية إليهم إذ تم إرسالها من أحد فروع الراجحي خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال نوضح لك عزيزي القارئ شروط الحصول على الحوالة البنكية الدولية من بنك الراجحي وكذلك المدة التي تستغرقها من أجل الوصول.

موعد وصول حوالة بنكية دولية لبنك الراجحي

يوفر البنك خدمات سريعة لجميع المتعاملين معه يضمن لهم سرعة التعامل ومن ضمن هذه الخدمات إمكانية استقبال حوالة دولية وعن المدة التي تصل بها هذه الحوالة فهي تتراوح فيما بين يومين إلى ثلاثة أيام ولا تكيل عن ذلك بشرط الالتزام بكافة الشروط الموضحة من قبل البنك.

شروط حوالة بنكية دولية من بنك الراجحي

هناك مجموعة من الشروط التي وضعها البنك من أجل الحصول على الحوالة البنكية وهذه الشروط جائت كما يلي:

فتح حساب جديد داخل بنك الراجحي أو وجود حساب مسجل بالفعل من قبل ذلك.

يجب أن يكون هناك تطابق فيما بين إنشاء الشخص المرسل الحوالة وامضاء العميل الخاصة بالحساب.

يجب احضار بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة المدنية أو بطاقة الإقامة الخاصة بالعميل على أن تكون سارية

أن تستلم الحوالة بنفس العملة التي تم التحويل بها ويمكنك أيضًا صرفها بعملة البلد بحساب الصرف في هذا اليوم.

تحميل تطبيق الراجحي الجديد

أتاح لكم مصرف الراجحي تطبيق يجعلكم على تواصل مع البنك ويتيح لكم الخدمات عليه، ويمكنكم تحميله على هواتفهم واستخدامه: