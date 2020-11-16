اتحاد الكرة المصري: إصابة محمد النني بفيروس كورونا

وقال بيان رسمي على صفحة الاتحاد على فيسبوك: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأوضح البيان أنه "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".