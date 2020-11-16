عاجل.. الصحة العالمية ترحب بنتائج لقاح موديرنا

رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، بالأنباء المشجعة بشأن التوصل الى لقاحات مضادة لوباء كورونا، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته على ضرورة عدم التراخى فى مواجهة انتشار الفيروس التاجى.





وفى مؤتمر صحفى، اليوم، قال جيبريسوس: "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل وظائف الجسم، وإن الدول التى تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار"، لافتا إلى أن المنظمة ما زالت تتلقى معلومات مشجعة عن لقاحات وسط تفائل حذر إزاء إمكانية بدء وصول أدوات جديدة فى الأشهر المقبلة.

وبحسب "فرانس برس"، أعرب مدير منظمة الصحة عن "قلقه الشديد لازياد عدد الإصابات فى بعض البلدان"، مشيرًا إلى أن "الطواقم الصحية والأنظمة الصحية باتت مستنفدة وخصوصًا فى أوروبا وأمريكا".

كما أكد مدير منظمة الصحة أن "الدول التى استثمرت فى رصد الإصابات والعلاجات والعزل والفحوص المناسبة مع نتائج سريعة والبحث عن المخالطين وفرض الحجر الصحى تواجه اضطرابات أقل بكثير"، قائلاً: "لا عذر لعدم التحرك. رسالتى واضحة جداً: تحركوا بسرعة، تحركوا الآن، تحركوا بشكل حاسم".

وشدد جيبريسوس على أن "السبيل الأسرع لفتح الاقتصادات يكمن فى التغلب على الفيروس"،

وجاء إعلان شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الإثنين، عن التوصل إلى لقاح مضاد للوباء، وبفاعلية 95%، ليخلق أملاً جديدًا فى ظل العودة إلى تشديد القيود بدول عدة للحد من تفشى الوباء.