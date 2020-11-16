بايدن : سنضمن توزيعا عادلا للقاح كورونا .. ويمكننا توفير 6.5 مليون وظيفة

وقال بايدن، فى مؤتمر صحفى له، مع نائبته كامالات هاريس، منذ قليل، أن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أميركى عملية ضخمة للغاية، موضحا "لا نعمل من أجل ولاية دون غيرها بل من أجل كل الولايات".

وتابع بايدن "اجتمعنا مع عدد من الرؤساء التنفيذين للشركات الكبرى.. وبالإمكان خلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة جديدة وإخراج الاقتصاد من الكساد"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

وشدد الرئيس الأمريكى المنتخب، أنه لن يدخر جهدا فى محاربة فيروس كورونا وفتح الاقتصاد الأمريكى، مضيفا "سنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا".