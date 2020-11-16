رقم قياسي.. فرنسا تسجل 9406 إصابات و506 وفيات بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الإثنين، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفيات في فرنسا إلى مستوى قياسي، حيث تم تسجيل 9406 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء، مليونا و991 ألفا و233 حالة.

وسجلت فرنسا 506 حالات وفاة جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 45054 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين الذي تم نقلهم إلى المستشفيات بواقع 416 شخصا يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 33497 مصابا.

وتشير بيانات السلطات الفرنسية إلى أن متوسط إصابات الأيام السبعة الأخيرة استمر بالانخفاض خلال اليوم الثامن على التوالي.