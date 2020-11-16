بايدن يعرض على ترامب التعاون لمكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن إدارته ستقدم الدعم اللازم للولايات لإنقاذ ملايين الوظائف التي تهددها جائحة فيروس كورونا، مكررًا رغبته في التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمكافحة الوباء.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض في البلاد وتقوية الاقتصاد لن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا".

وأكد بايدن أن إدارته ستضمن توزيعًا عادلًا للقاح كورونا، مشيرًا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.

وأضاف بايدن أنه من الممكن خلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة جديدة.

وتابع: "يمكن أن نقدم بسرعة حزمة إنقاذ وتأمين الرعاية الصحية وسنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا".

وأكد بايدن أن إدارته لا تعمل من أجل ولاية دون غيرها بل من أجل كل الولايات المتحدة الأمريكية.