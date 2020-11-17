الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً وطرق السداد وكيفية الاشتراك بخدمة فواتيري

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً تهتم المملكة العربية السعودية بشكل دائم أن تسهل الذهاب للمصالح العامة، وهذا من أجل أن توفر الراحة للعملاء الكرام وتوفر لهم الكثير من الوقت والجهد، فقد حرصت عل تقديم كافة الخدمات العامة للمواطنين السعوديين، وعلى أن تجعل كافة التعاملات سواء كانت الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ودفع الفواتير إلكترونياً، وهذا أن الشركة قد طرحت عدة روابط إلكترونية يتم عن طريقها الاستعلام عن القيمة المالية للفواتير، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيفية سدادها إلكترونياً.

حرصت المملكة العربية السعودية على أن تطور العمل بمنظومة الكهرباء في المملكة، طبقاً لنظرة المملكة العربية 2039 ومن بينها التحديثات التي تعمل عليها قامت بتغير عدادات الكهرباء القديمة بغيرها عدادات ذكية.

تأتي التحديثات والتعديلات والتطويرات على حسب لما تقوم به في المملكة من تطورات اقتصادية، بالإضافة لذلك تعمل المملكة على أن توفر جميع الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين القيام الكثير من المهام.

هي عبارة عن خدمات إضافية التي تهتم المملكة على أن توفرها وهي أن تحصل على فاتورة لاستهلاك الكهرباء لكل شهر، وهذا عن طريق الدخول للبريد الإلكتروني، وبهذا يتمكن العميل من معرفة الآتي:

قرب الموعد الخاص بانقطاع الخدمة عند عدم القيام بسداد الفواتير المطلوبة.

القيام باستلام أشعارات خاصة بشكل دوري بإصدار الفاتورة.

توفير أشعارات تشمل استلام سداد الفاتورة.

ومن ثم نقوم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المرغوب بها.

خدمة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن خدمة إضافية توفر للمواطنين الحصول لفاتورة الاستهلاك للكهرباء كل شهر من خلال البريد الإليكتروني، ويتمكن المشترك عن طريقها القيام بالتالي:

يستلم إشعارات مستمرة بإصدار الفاتورة.

الاستعلام عن اقتراب موعد فصل الخدمة بحالة عدم السداد للفاتورة.

استلام أشعار باستلام مبلغ سداد الفاتورة.

وفرت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية تطبيق إلكتروني للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وعلى أن يتم القيام بتحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية وأجهزة الآيفون، وتم إنشاء هذا التطبيق لكي يسهل على المواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق لسداد الفاتورة، وأيضاً تشمل القيام بإرسال شكوي وبلاغات.

يتم القيام بعدة خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر شبكة الأنترنت هي:

في البداية نقوم بالدخول للموقع الخاص الشركة السعودية للكهرباء .

. نقوم بالنقر على زر خدمات المشتركين، ومن ثم النقر على خدمات الفواتير.

يجب على المواطن إضافة رقم الحساب الخاص به، ويتم إضافة رقم الأمان.

القيام بالنقر على كلمة عرض ومن النقر على عرض ومن ثم سوف تظهر لك القيمة المالية لفاتورة الكهرباء.

حيث أن الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، قد صرحت عن تطبيق التخفيض بنسبة 30% ومن ثم تكليفات وأوامر خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة المواطنين وتعينهم على مواجهة أزمة كورونا لكافة المشتركين بالقطاعات الخارجية والزراعية والصناعية لفواتير الشهر، مع توفير تعويض من صدرت لهم فواتير أبريل قبل القيام بإصدار الأمر الملكي برصيد الفاتورة القادمة.