الشرطة الهولندية: دوافع إرهابية وراء إطلاق النار على السفارة السعودية

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الإثنين، أن حادث إطلاق النار الذى استهدف السفارة السعودية فى لاهاى الخميس الماضى، كان بدوافع إرهابية، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وتمكنت الشرطة الهولندية من إيقاق مرتكب الحادث، موضحة أنه حاول قتل حارس السفارة السعودية فى العاصمة لاهاى، حيث أُطلقت عدة رصاصات، صباح الخميس، على السفارة السعودية فى لاهاى، من دون وقوع اصابات.

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