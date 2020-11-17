بايدن : ترامب يلعب الجولف ولا يعقد أى اجتماعات لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ترامب، يلعب الجولف، ولم يعقد أى اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أجرى عددا من الاتصالات مع أعضاء من الحزب الجمهورى، بحسب شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، مع نائبته كامالا هاريس، أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع قادة العالم الذين رحبوا بفوزه، موضحا "رأيت حماسة من زعماء العالم وأنا على اتصال معهم وكلنا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية". ودعا الرئيس الأمريكى المنتخب، مواطنى بلاده إلى الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة خلال عيد الشكر، مشددا "الأمر سيستغرق وقتا قبل اللقاح ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح".

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