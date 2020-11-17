بايدن : ترامب هو السبب فى طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا

وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، مع نائبته كامالا هاريس "لو نسق الرئيس ترامب معنا لكانت الأمور أسهل وآمل بأن يكون منفتحا قبل 20 يناير".
وأشار بايدن إلى أن هناك 20 مليونا يمكن أن يخسروا منازلهم بسبب عدم التمكن من دفع الإيجارات، ويجب إنقاذ حياة الناس، موضحا أن "الأموال موجودة".
ودعا الرئيس الأمريكى المنتخب، مواطنى بلاده إلى الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة خلال عيد الشكر، مشددا على أن "الأمر سيستغرق وقتا قبل اللقاح ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح".
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