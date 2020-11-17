ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة بدون طيار من طراز "هارون 1" ألمانية هبطت اضطراريا خلال مهمة للجيش الألماني في أفغانستان مما أدى إلى تضررها.
قال الجيش الألماني إن خلللا فنيا تسبب في ذلك، مشيرًا إلى أن القدرة الاستطلاعية لهذه الطائرة غير محدودة، مضيفا أن الجنود في طريقهم لانتشال الطائرة.
أضافت الوكالة أن الحادث وقع عند شروع الطائرة في الهبوط.
سقطت الطائرة شرقي أكبر قاعدة للجيش الألماني "معسكر مارمال" في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان.
وكان الجيش الألماني استأجر ثلاث طائرات بدون طيار من هذا النوع من أجل مهامه في أفغانستان.
وينشط الجيش الألماني في أفغانستان في إطار مهمة تدريب "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة ألمانية في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.