بايدن يرد على ترامب: الجميع يعلم نتيجة الانتخابات الأمريكية

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد فزت بالانتخابات".
وأعلن ترامب، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.
وقال: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".
وأضاف: "سنرفع قريبا قضايانا الكبرى، التي ستظهر عدم دستورية الانتخابات 2020، وكذلك الغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".
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