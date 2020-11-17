انخفاض دراماتيكي لثروة أول ملياردير يحكم أمريكا.. بكم تقدر خسارة ترامب خلال 4 سنوات في الرئاسة؟

نشرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير متضاربة حول ديون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي تراوحت بين 400 مليون دولار ومليار دولار، تراكمت عليه في السنوات الأخيرة، لكن هذا ما نفاه بنفسه واصفًا تلك التقارير بأنها "أخبار مزيفة".

وبالعودة إلى عام 2016، أصبح دونالد ترامب أول ملياردير في تاريخ الولايات المتحدة يصبح رئيسًا، ولكن خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، تراجع إلى 183 مرتبة في قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي - إلى المرتبة 339.

وانخفض صافي ثروته المقدرة من حوالي 4.5 مليار دولار في مارس 2016، قبل أن يتولى منصب القائد العام، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2020.

اِقرأ أيضًا

وفي عام 2016 وحده، أنفق حوالي 66 مليون دولار من أمواله الخاصة لتعزيز حملته الرئاسية، في حين تم جمع ما مجموعه 368 مليون دولار.

ومع ذلك، من المحتمل أن الرئاسة لم تكن هي التي استنزفت موارد الملياردير، حيث إن الكثير من الأشياء التي كان يقوم بها دونالد ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية تم دفعها بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وتكلف أشياء مثل النقل حوالي 350 مليون دولار سنويًا، مع الحفاظ على مستوى كافٍ من الأمن، سواء في البيت الأبيض أو في مساكن ترامب الخاصة العديدة ، مثل منتجعه الخاص مار لا جو، وأضاف 41 مليون دولار أخرى إلى الفاتورة سنويًا ، وفقًا لبعض التقديرات.

ووفقًا لمجلة فوربس، حدث أكبر انخفاض في ثروة ترامب في عام 2017 وعام 2020. وذكرت وسائل الإعلام أن ثروة الملياردير تنخفض من 3.7 مليار دولار في نهاية عام 2016 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2017، مشيرة إلى "ضعف" تجارة التجزئة في مدينة نيويورك، وأسواق العقارات - مجالان يمتلك فيه ترامب العديد من الأصول. وحدث الانخفاض الكبير الثاني في ثروة ترامب في عام 2020، عندما انخفض إلى 2.5 مليار دولار حاليًا. ولكن على عكس عام 2016، ولم ينفق ترامب أيًا من مدخراته الشخصية في حملته لعام 2020، حيث جمع 557 مليون دولار من الأموال المجمعة بدلًا من ذلك. وتحدد وسائل الإعلام جائحة فيروس كورونا باعتباره المصدر الرئيسي لثروة ترامب المتناقصة في عام 2020. وتتمثل المصادر الرئيسية لثروة الرئيس الأمريكي في العديد من الفنادق ومباني المكاتب وملاعب الجولف، وقد عانى جميعهم تقريبًا من الإغلاق، العمل من المنزل، والشركات تغلق تحت ضغط الوباء.