بايدن يسخر من ترامب: الرئيس يلعب الجولف ويتجاهل كورونا

سخر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، من انتظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى ممارسة لعبة الجولف رغم كارثة جائحة كورونا التي تمر بها الولايات المتحدة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي نقلته القنوات التلفزيونية الأمريكية: "الرئيس ترامب يلعب الجولف ولا يعقد اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف بايدن: "تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض بالبلاد وتقوية الاقتصاد ولن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا".

وتابع: "يمكن أن نقدم بسرعة حزمة إنقاذ وتأمين الرعاية الصحية وسنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا".