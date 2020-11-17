بايدن يسخر من ترامب: الرئيس يلعب الجولف ويتجاهل كورونا

وقال بايدن في مؤتمر صحفي نقلته القنوات التلفزيونية الأمريكية: "الرئيس ترامب يلعب الجولف ولا يعقد اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا".
وأضاف بايدن: "تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض بالبلاد وتقوية الاقتصاد ولن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا".
وتابع: "يمكن أن نقدم بسرعة حزمة إنقاذ وتأمين الرعاية الصحية وسنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا".
وحمّل بايدن الرئيس ترامب مسئولية طرح الأسئلة والشكوك حول لقاحات فيروس كورونا، مضيفًا: "لو نسق الرئيس ترامب معنا لكانت الأمور أسهل وآمل أن يكون منفتحًا قبل 20 يناير".
ونوه بايدن إلى أن الحصول على اللقاح سيستغرق وقتًا، داعيًا إلى ضرورة ارتداء الكمامات "لأنها تنقذ الأرواح".
وكانت وسائل إعلام أمريكية رصدت ذهاب ترامب إلى نادي الجولف الخاص به في ولاية فلوريدا تزامنًا مع إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية التي جاءت بفوز بايدن، وهو ما دفع ترامب إلى العودة بسرعة إلى البيت الأبيض ليرى احتفالات أنصار بايدن في الشوارع بالفوز أثناء عودته.
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