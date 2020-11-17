نقل الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان للمستشفى

وقالت الإذاعة، إن جيسكار، الذى تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نُقل من مقر إقامته إلى المستشفى مساء أمس الأحد.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن سبب نقله للمستشفى، وكان جيسكار قد نُقل إلى المستشفى لفترة وجيزة فى سبتمبر الماضى بسبب عدوى رئوية.