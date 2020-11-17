أول طلب من جو بايدن لـ الكونجرس بسبب كورونا

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من الكونجرس، الاجتماع والموافقة على حزمة المساعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي مررها مجلس النواب منذ أشهر.

وكتب بايدن، في تغريدة على تويتر: "حان الوقت الآن لاجتماع الكونجرس الأمريكي، وتمرير حزمة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مثل قانون هيروز، والذي مرره مجلس النواب منذ 6 أشهر".

وأضاف: "بمجرد الإغلاق من أجل الفيروس وتقديم الإغاثة الاقتصادية للعمال والشركات؛ يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى".

ومن ناحية أخرى، تتصاعد الآمال في الحصول على لقاح ناجح آخر لفيروس كورونا بعد أن بدأ العلماء اليوم تجربة لاختباره على 6000 شخص في المملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بموجب اتفاق الوصول المبكر، وعدت بريطانيا بـ 30 مليون جرعة من اللقاح من شركة الأدوية يانسن بحلول منتصف العام المقبل.

وتهدف التجربة الكبيرة لتحديد ما إذا كان اللقاح ناجحًا إلى تجنيد حوالي 6000 شخص في المملكة المتحدة ، من إجمالي 30.000 في جميع أنحاء العالم.