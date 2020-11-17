حصيلة كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 13 ألف إصابة و216 حالة وفاة

أعلنت البرازيل، اليوم الاثنين، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وبحسب "رويترز"، سجلت وزارة الصحة في البرازيل 13371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. كما سجلت البرازيل 216 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا. وسجلت البرازيل ما يقرب من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 ، وفقا لبيانات الوزارة.

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