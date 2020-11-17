تمويل شخصي من مصرف الراجحي يصل حتى 2 مليون ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

أعلن بنك الراجحي لعملاءه عن قرض جديد بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات، وقد أتى ضمن عدد من الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة بفترات سداد مرنة وأقساط مقسمة حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات، يصنف بنك الراجحي السعودي من اكبر البنوك الإسلامية في العالم، كما أنه يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة يبلغ عددها أكثر من 500 فرع بالإضافة إلى فروع مصرف الراجحي المتواجدة في بعض الدول العربية، حيث أنه يقدم منتجات تمويلية وعروض مصرفية بتسهيلات متنوعة وامتيازات متعددة تساعد العميل في اختيار التمويل المناسب، ويتميز التمويل الشخصي وهو احد التمويلات التى يطرحها البنك بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق تعاليم الدين الإسلامي لدى مصرف الراجحي .شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحي بدون كفيل
قد وضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل الراجحي بدون كفيل أو ضامن، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :
- أن يكون عاملاً في القطاع العام أو الخاص بالمملكة بحد أدنى مدته شهر على الأقل.
- الحد الأدنى للمتقدم للقرض من البنك الراجحي هو 2000 ريال سعودي.
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً من نهاية آخر قسط شهر للقرض.
- أن تتوفر بالمتقدم الشروط المطلوبة من البنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أجل الموافقة على طلب القرض.
حيث أن ما يميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك بالمملكة العربية السعودية أنه من غير كفيل في القروض التي قد تصل الى مليون ريال سعودي، ولهذا يجب تقديم الأوراق التالية من أجل الحصول على القرض :
- أن يقوم المتقدم بتحويل راتبه إلى بنك الراجحي .
- يجب علي المتقدم إرسال الأوراق الثبوتية التي تتعلق بالراتب الشخصي ومن جهة العمل.
- قم بتقديم صورة عن الهوية الشخصية.
- تعبئة النموذج الخاص بالقرض وكتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب القرض من أجل استكمال جميع المتطلبات من أجل الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي .
- في حال توافقت جميع الشروط المطلوبة في الطلب المتقدم من أجل الحصول على القرض من مصرف الراجحي فمن الممكن أن يتم الموافقة على القرض خلال 30 دقيقة .
وفى نهاية مقالنا نكون قد اوضحنا ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من البنك الراجحي، والأوراق المطلوبة لذلك بهدف مساعدة المتقدمين في رفع مستوي المعيشة لديهم ومساندتهم في تلبيه احتياجاتهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي من مصرف الراجحي يصل حتى 2 مليون ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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