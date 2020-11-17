الصحة العالمية تكشف موعد توافر لقاح كورونا

رجحت منظمة الصحة العالمية، توافر لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل محدود، بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة، سمية سواميناثان، وفق ما نقلته روسيا اليوم: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه".

وأعربت عن تفاؤل المنظمة في أن تكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أظهر فعاليته بنسبة 94.5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

كما أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الأسبوع الماضي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.