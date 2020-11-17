بومبيو: تصرفات تركيا الأخيرة اتسمت بالعدوانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات تركيا خلال الفترة الاخيرة كانت على قدر كبير من العدوانية.

وقال بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية".

ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا الأسبوع المقبل، لكنه لن يجتمع بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما اعتبره المسئولون الأتراك إهانة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وقالت الوكالة إن زيارة بومبيو التي تشمل عددا من الدول تركز على عدد من القضايا مثل الحرية الدينية، حيث يخطط الوزير الأمريكي للقاء بعض الشخصيات الدينية في اسطنبول بما في ذلك البطريرك المسكوني برثولو الأول، الزعيم المسيحي الأرثوذكسي اليوناني، لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة.

ووصفت وزارة الخارجية التركية اجتماعات بومبيو المخطط لها بأنها تدخل "غير مناسب للغاية"، كما دافعت عن سجل تركيا في الحرية الدينية على الرغم من تصرفات أردوغان.

ونقلت عن مسئول تركي قوله إن بومبيو رفض دعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو للحضور إلى أنقرة، وبدلا من ذلك طلب منه القدوم إلى اسطنبول للقاء هناك.