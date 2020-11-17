هواوي تبيع "أونر" بسبب العقوبات الأميركية

أعلنت مجوعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الثلاثاء أنّها باعت علامتها التجارية المخصّصة للهواتف الذكيّة المنخفضة التكلفة "أونر" إلى كونسورتيوم محلّي بسبب الضغوط "الهائلة" التي تتعرّض لها سلسلة توريداتها من جرّاء العقوبات الأميركية.

واشترى ماركة "أونر" تحالف من 40 شركة يضمّ وكلاء وموزّعين وشركات أخرى تتوقّف حياتها على هذه العلامة التجارية، بحسب ما أعلنت هواوي والكونسورتيوم في بيانين منفصلين.

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