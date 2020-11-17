وسائل إعلام أمريكية: مستشارو ترامب أقنعوه بعدم قصف موقع نطنز الإيراني

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أقنعوه- الأسبوع الماضي- بعد قصف موقع نووي إيراني.
وقال الإعلام الأمريكي، إن ترامب كان ينوي قصف موقع نطنز الإيراني، الذي آثار شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت في تقرير لها، عن استفسار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من مساعديه خلال اجتماع الخميس الماضي، عن خيارات توجيه ضربة إلى إيران.
وقالت الصحيفة إن ترامب أراد خيارات لتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع إيران الرئيسية الخاصة بالأنشطة النووية خلال الأسابيع المقبلة.
كما أضافت أن ترامب يرغب بشدة في توجيه ضربة إلى وكلاء إيران في العراق.
ومن ناحية أخرى، دعا محامي الرئيس الأمريكي، سيدني باول، إلى طرد مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل لتجاهل التحذيرات بشأن برامج التصويت التي زعم باول أنها "مصممة لتزوير" انتخابات 3 نوفمبر.
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