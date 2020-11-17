الجيش الكندي يستعد للمساعدة في توزيع لقاحات كورونا بمجرد إقرارها

أعلن الجيش الكندي، أنه يضع خططا؛ للعب دور في التوزيع النهائي للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الصعيد الوطني؛ وذلك بمجرد الحصول عليها.

وقال مدير الأركان الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الكندية الميجور جنرال تريفور كديو -خلال اجتماع لجنة الدفاع الوطني بمجلس العموم- إنه مع استمرار ظهور الأخبار الإيجابية حول اللقاحات المحتملة في شتى أنحاء العالم، هناك بالفعل فرق عسكرية متكاملة تمامًا تعمل مع وكالة الصحة العامة الكندية بشأن التخطيط لتوزيع اللقاحات على ملايين الكنديين بمجرد موافقة هيئة الصحة الكندية عليها.

وأضاف كديو: "نحن نعمل بتفاؤل وحماس كجزء من فرقة العمل الخاصة بإطلاق لقاح كوفيد-19. وعلى وجه التحديد، تساعد القوات المسلحة الكندية في تطوير خطة دعم لوجستي لإطلاق اللقاح. نساعد في إنشاء مركز عمليات وطني للإشراف على توزيع اللقاح".

وتابع كديو أن رئيس أركان الدفاع الجنرال جوناثان فانس أرسل بعضًا من أفضل المخططين لديه للعمل على خطة الدعم اللوجستي لدعم توصيل اللقاح في جميع أنحاء البلاد.