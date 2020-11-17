جميعها من الخارج.. الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدى"كوفيد-19"، جميعهم من الخارج.
كما سجلت اللجنة 12 حالة بدون أي أعراض، وذلك أقل من أمس، حيث سجلت 14 حالة بدون أعراض، كما أنها لم تسجل أي حالة وفاة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
ورجحت منظمة الصحة العالمية، توافر لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل محدود، بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة، سمية سواميناثان، وفق ما نقلته روسيا اليوم: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه".
وأعربت عن تفاؤل المنظمة في أن تكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.
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