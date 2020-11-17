وصول كبسولة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رواد الفضاء الأربعة الذين غادروا الأرض أمس الإثنين، إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك عقب نجاح رحلتهم.

وسيقضي رواد الفضاء الأربعة إلى جانب الـ 3 المتواجدين في محطة الفضاء الدولية، مدة 6 أشهر مقبلة داخل المحطة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتقول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إن رفع العدد الإضافي للمقيمين إلى 7 أفراد؛ سيضاعف 3 أضعاف كمية علوم الجاذبية الصغرى التي يمكن إجراؤها في البؤرة الأمامية، التي يبلغ ارتفاعها 410 كيلومترات.

وقبل وصولهم بساعات قليلة؛ أجرى رواد الفضاء الأربعة، جولة بالفيديو في كبسولتهم، ووصفوا ميزاتها المختلفة.

يذكر أن صاروخ فالكون وكبسولة دراجون التي استخدموهما للإنطلاق من الأرض هي خدمة تبيعها الآن شركة سبيس إكس في كاليفورنيا لوكالة ناسا. وقد أبرمت الوكالة عقدًا مع الشركة لخمس دورات أخرى للطاقم.