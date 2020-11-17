زلزال بقوة 6.3 بالقرب من سواحل سومطرة الإندونيسية

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر، قبالة سواحل سومطرة.

وقالت الوكالة إنها لم تصدر أي تحذيرات من موجات تسونامي بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد 100 كيلومتر من اليابسة.

ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر أمس الإثنين، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.

وقال المركز إن الزلزال وقع بعمق 50 كيلومترا، لكنه لم يحدد موقعه بالتحديد.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.