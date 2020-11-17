أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر، قبالة سواحل سومطرة.
وقالت الوكالة إنها لم تصدر أي تحذيرات من موجات تسونامي بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد 100 كيلومتر من اليابسة.
ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر أمس الإثنين، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.
وقال المركز إن الزلزال وقع بعمق 50 كيلومترا، لكنه لم يحدد موقعه بالتحديد.
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.3 بالقرب من سواحل سومطرة الإندونيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.