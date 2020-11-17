رقم البنك العربي المجاني دليلك الشامل عن طرق التواصل مع فروع البنك

رقم البنك العربي المجاني هو أحد أهم طرق التواصل مع المصرف العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح المصرف لعملائه كافة طرق التواصل مع جميع فروعه في أرجاء المملكة، بهدف الإجابة عن جميع استفسارات العملاء عن الخدمات المصرفية التي يقدمها وتلقي الشكاوى والسعي في حلها، وذلك انطلاقاً من التزام المصرف بالمحافظة على أعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي في جميع أعماله، سوف نتطرق للحديث عن طرق التواصل مع جميع فروع المصرف، تابع معنا.

البنك العربي السعودي

قبل معرفة رقم البنك العربي المجاني ، لابد أولاً من معرفة نبذة مختصرة عن المصرف، حيث تأسس البنك العربي الوطني كشركة مساهمة سعودية ويحتل حالياً مكانة مرموقة كأحد أكبر وأهم البنوك في الشرق الأوسط.

يقدم خدماته إلى قاعدة كبيرة من العملاء تبلغ حوالي 2 مليون عميل سواء أفراد أو شركات، وباعتباره بنك تجاري شامل يحرص دوماً على تلبية احتياجاتهم المصرفية.

خدمات البنك العربي السعودي

يقدم البنك خدماته المصرفية لجميع عملائه من خلال شبكة فروع تغطى أرجاء المملكة والتي سوف نتعرف على أماكنها لاحقاً، تشمل هذه الخدمات التالي:

يقدم خدمات مصرفية تجارية واستثمارية شاملة. يقدم خدمات البطاقات المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع. يقدم خدمات متخصصة في مجالات تأجير المعدات الثقيلة وتمويل المساكن. يقدم باقة متنوعة من الحلول المالية والخدمات المصرفية من خلال شبكة فروع متكاملة. له شركة تابعة تسمى “شركة العربي الوطني للاستثمار”، وتقوم بدور هام في تقديم خدمات الوساطة وإدارة الأصول والاستشارات المالية للشركات. له شركة تابعة تسمى “شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة”، تقوم بتأجير معدات الرفع والتحميل. له شركة تابعة تقوم بتمويل المساكن. له شركة تابعة تسمى “شركة العربي للتأمين”، تقوم بتقديم منتجات تأمين للأفراد والشركات.

يمكنك الاستفادة أيضاً من الخدمات التي يقدمها بنك التسليف والادخار، قم بالتعرف على شروط بنك التسليف والادخار الجديدة.

فروع البنك العربي الوطني السعودي

سوف نتعرف لاحقاً على رقم البنك العربي المجاني للتواصل مع فروع المصرف، حيث أن المصرف يلبي احتياجات عملائه من خلال شبكة مترامية تغطي كافة أرجاء المملكة.

عمود هذه الشبكة 279 منفذ، منها 135 فرع لخدمة الرجال، 32 قسم للسيدات، و11 مركز للبيع، و87 مركز للحوالات الفردية، و10 مراكز لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،و4 فروع لخدمة الشركات، من هذه الفروع التالي:

الفروع التي تقدم خدمات متكاملة أيام السبت من 9:30 صباحاً إلى 12 ظهراً:

فرع صاري: جدة \ طريق صاري. فرع الدمام: الدمام \ طريق الملك سعود. فرع العقارية: الرياض \ تقاطع شارع العليا مع شارع موسى بن نصير.

الفروع التي تقدم خدمات القرض العقاري أيام السبت من 1 ظهراً إلى 6 مساءً:

فرع صاري: جدة \ طريق صاري. فرع الدمام: الدمام \ طريق الملك سعود. فرع الشفا: الرياض \ شارع بن تيمية. فرع غرناطة: الرياض \ شارع الإمام سعود بن عبد العزيز. فرع المزروعية: الهفوف \ شارع الأمير سعود بن جلوي. فرع تبوك: تبوك \ طريق الملك عبد الله. خميس مشيط: خميس مشيط \ طريق المدينة العسكرية مقابل البلدية.

يمكنك الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدمها فروع البنك العربي الوطني بالمملكة، لذلك يمكنك فتح حساب في البنك العربي الوطني.

رقم البنك العربي المجاني وطرق التواصل الأخرى مع البنك

يتيح البنك العربي الوطني بالمملكة طرق عديدة تسهل على العملاء التواصل معه دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الفروع وتوفير الوقت والجهد، من هذه الطرق:

رقم البنك العربي المجاني وللشكاوي أو للتمويل أو لتنشيط المستفيد.

وللشكاوي أو للتمويل أو لتنشيط المستفيد. الموقع الرسمي للبنك.

البريد الإلكتروني.

تطبيق البنك العربي.

رقم البنك العربي المجاني

حرصاً من البنك العربي الوطني بالمملكة على توفير سبل التواصل مع خدمة العملاء بجميع الفروع، فقد أعلن عن رقم الهاتف المجاني الذي يتيح إمكانية الاستعلام عن المنتجات والخدمات كالتالي:

8001244141.

دولي: 112994000 (0)966

هناك رقم موحد للبنك وهو: 920005555.

يمكن التواصل عبر الخط الساخن للبنك: 19100.

رقم البنك العربي الموحدرقم البنك العربي للشكاوي

يتيح البنك إمكانية التواصل من أجل تقديم أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الأرقام:

8001192222.

دولي: 112994022 (0)966

يتيح أيضاً إمكانية التواصل من أجل التبليغ عن أي مخالفات من خلال الأرقام:

114029000 (0)966

114598999 (0)966

رقم البنك العربي للتمويل

بالإضافة إلى رقم البنك العربي المجاني، يمكن الاتصال على الأرقام التالية بغرض الخدمات المصرفية والتمويل كالتالي:

الخدمات المصرفية التجارية:

ص ب 56921 الرياض 11564 9000 402 11 (0) 966 (+تحويلة: 3349). 9000 402 11 (0) 966 + (تحويلة: 3310).

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات:

الإدارة العامة بالرياض: ص ب 56921 الرياض 11564، 9000 402 11 (0) 966 + (تحويلة: 1602)، 9000 402 11 (0) 966 + (تحويلة: 1606)، 402660 ARNA SJ. (تلكس). المنطقة الغربية “جدة”: ص ب 13303 جدة 21493 ، 1497 674 / 5754 670 12 (0) 966 +، 5792 670 12 (0) 966 +. المنطقة الشرقية: ص ب 18 دمامة 31411 ، 6666 839 13 (0) 966 + ، 6062 839 13 (0) 966 +.

الخزينة:

ص ب 56921 الرياض 11564. 9828 402 11 (0) 966 +. 9000 402 11 (0) 966 +. 9220 402 11 (0) 966+. رويترز: ANBR/ANBB/ANBE.

بالإضافة إلى التواصل مع بنك العربي الوطني بغرض الحصول على تمويل، يمكنك الحصول على تمويلك من بنك الراجحي في خلال 30 دقيقة فقط.

الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك العربي الوطني

يتيح البنك إمكانية التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط ، وذلك دون الحاجة لزيارة مقرات الفروع أو الاتصال بأرقام خدمة العملاء التي سبق ذكرها.

التواصل عبر البريد الإلكتروني

كما نوهنا من قبل عن التواصل من خلال رقم البنك العربي المجاني ، ننوه كذلك عن التواصل من خلال إرسال رسالة نصية بها جميع تساؤلاتك على البريد الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

قم بالنقر على أيقونة “اتصل بنا”.

سوف تظهر لك نافذة جديدة، قم بملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل:

الاسم. رقم الهاتف الأرضي. رقم الجوال. البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بإرسال جميع تساؤلاتك للبنك من خلال رسالة نصية عبر بريدك الإلكتروني، اضغط “إرسال”.

انتظر الرد على تساؤلاتك من قبل خدمة عملاء البنك.

تطبيق البنك العربي

حرصاً من البنك العربي الوطني على تيسير إمكانية التواصل مع العملاء، قام بإطلاق تطبيق “عربي موبايل”، حيث يشمل باقة متنوعة من الحلول البنكية التي تسهل على العملاء إتمام العمليات المصرفية من خلال الهواتف الذكية، يقدم لك بنك الراجحي أيضاً تطبيق الراجحي الجديد.

وبذلك نكون قد قدمنا لك كافة طرق التواصل مع فروع البنك العربي الوطني بالمملكة العربية السعودية، دون الحاجة لبذل الجهد لزيارة مقرات فروع البنك في أرجاء المملكة، تواصل مع البنك الآن.