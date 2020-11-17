البرازيل تسجل 13371 إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفًا و371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و216 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني أن البرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد عن خمسة ملايين و900 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 166 ألفًا و14 حالة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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