كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأطفال في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع الإصابات بين الشباب.
وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه تم تسجيل 1.039.464 إصابة بفيروس كورونا بين الشباب والمراهقين والأطفال في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "اندبندينت" البريطانية.
واضافت دكتورة سالي جوزا، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "كطبيب للأطفال، مارست هذه المهنة منذ 3 عقود، أجد أن هذا الرقم مهول ومأساوي".
وتابعت: "لم نشهد انتشار فيروس في مجتمعاتنا بهذه الطريقة منذ أن كان لدينا لقاحات الحصبة وشلل الأطفال من قبل".
وتم تشخيص ما لا يقل عن 112000 طفل بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ، لكن الخبراء يعتقدون أن العدد أعلى، حيث أن غالبية الأطفال لا تظهر عليهم أعراض وبالتالي لم يتم اختبارهم.
وهذا الرقم هو زيادة كبيرة عن الرقم القياسي 61000 حالة جديدة قبل أسبوعين فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة: أكثر من مليون إصابة بكورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.