وسط تنفيذ ضربات جوية.. أبي أحمد يعلن انتهاء مهلة استسلام قوات إقليم تيجراي

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، وسط استمرار القتال بين قوات الإقليم والقوات الحكومية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن مهلة الـ 3 أيام التي تم منحها لقوات إقليم تيجراي وميليشياته، للاستسلام قد انتهت.

وكدت مصادر عسكرية، أمس الاثنين، أن طائرات تابعة للجيش الإثيوبي، قصفت مواقع حول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، في إطار عملية عسكرية يشنها الجيش الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوعين بأمر من رئيس الوزراء، آبي أحمد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن 4 دبلوماسيين ومصادر عسكرية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار عن القصف، فيما لم ترد معلومات فورية من الحكومة الإثيوبية، لكن السلطات المحلية في تيجراي، والتلفزيون الرسمي أكدا أن القصف وقع صباح اليوم.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الإفريقية والأوروبية تضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من وراء الكواليس للسماح بالوساطة في الحرب بإقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا التي امتدت مع الوقت إلى إريتريا، بعد قصف عاصمتها بعدد من الصواريخ من جانب الأراضي الإثيوبية.