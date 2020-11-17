كوريا الجنوبية تمدد توصيتها بعدم السفر للخارج بسبب كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تمديد توصيتها بعدم السفر إلى الخارج في ظل استمرار جائحة كورونا "كوفيد-19" حتى يوم 17 من ديسمبر المقبل.
وحثت توصية وزارة خارجية سول -حسبما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- الكوريين الجنوبيين على إلغاء رحلاتهم إلى الخارج، كما أوصت المقيمين بالخارج باتخاذ تدابير إضافية.
وقالت الوزارة إن تمديد التوصية يأتي في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول فرض قيود على الدخول وتعلق الرحلات في ظل استمرار تفشي "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن هذه التوصية للمرة الأولى مارس الماضي.
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