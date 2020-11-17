إسرائيل تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 313 حالة خطيرة. وذكرت الوزارة- في بيان، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2375 حالة، بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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