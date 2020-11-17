محامو ترامب ينسحبون من قضية انتخابات بنسلفانيا

وبحسب شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، تقدم المحامون، وهم ليندا كيرنز وجون سكوت ودوجلاس بريان هيوز، بالطلب قبل جلسة استماع رئيسية فى المحكمة، مما أدى إلى زعزعة فريق ترامب القانونى.

ولم يقدم طلب المحامين سببا للتغيير، الذى جاء بعد أيام من انسحاب شركة المحاماة الشهيرة بورتر رايت موريس آند آرثر من القضية.