أعلنت السلطات الإسرائيلية، مصرع شخصان وإصابة آخرين فى انفجار بمصنع للمعادن فى مدينة أسدود جنوبى البلاد.



أعلنت السلطات الإسرائيلية، مصرع شخصان وإصابة آخرين فى انفجار بمصنع للمعادن فى مدينة أسدود جنوبى البلاد. من جانبها، رجحت الشرطة الإسرائيلية، فرضية انفجار إسطوانات غاز فى مصنع المعادن بمدينة أسدود، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مقتل شخصين فى انفجار داخل مصنع جنوب إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.