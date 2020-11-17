كوريا الجنوبية تسجل 230 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي 28 ألفا و999 حالة

أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يشمل 202 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28,999 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ارتفع لأكثر من 200 إصابة، لليوم الرابع على التوالي، مما دفع السلطات الصحية إلى رفع مستوى التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة في العاصمة سول وضواحيها.

وتضمنت الحالات الجديدة 202 إصابة محلية و28 إصابة وافدة من الخارج، فيما وصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 60 حتى منتصف الليل، بزيادة قدرها 5 مرضى عن اليوم الذي سبقه.

ولم تبلغ البلاد عن أي حالة وفاة جديدة لتبقى حصيلة الوفيات بكورونا دون تغيير عند 494.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 25,860 شخصا، بزيادة قدرها 101 شخص عن اليوم الذي س