غارة جوية على مواقع لداعش بالعراق

نفذ الجيش العراقي غارة جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى، في استمرارٍ من قبل الجيش لحصد فلول التنظيم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتسبب التنظيم في دمار واسع في العراق، ومجازر كبيرة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

وأعلنت القوات الأمريكية العام الماضي مقتل أبوبكر البغدادي زعيم التنظيم المتطرف في منطقة نائية بسوريا بالقرب من الحدود مع تركيا العام الماضي.

لكن لاتزال فلول التنظيم تسعى لحشد قواها مرة أخرى، للقيام بعمليات انتقامية من الجميع.

وبالأمس نفذ العراق حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.