الصور الأولى من موقع انفجار جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا وقع داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع داخل مصنع للمعادن في مدينة أسدود، حيث اشتعلت النيران بشكل كبير.
وأشارت التقارير الأولية عن سقوط قتيلان جراء الانفجار.
وأرجحت الشرطة الإسرائيلية فرضية انفجار اسطوانات غاز في مصنع المعادن بمدينة أسدود.
ووصلت قوة من الشرطة والدفاع المدني إلى مكان الانفجار في أسدود وشرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.
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