إصابات كورونا فى أمريكا تتخطى حاجز الـ 11 مليون

أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 166 ألفا و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 11 مليونا و 202 ألف و 980 حالة على الأقل،





وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 247 ألفا و202 حالة، وذلك عقب تسجيل 995 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

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