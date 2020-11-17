مسؤول أمريكى : ترامب خطط لضرب الموقع النووى الرئيسى لـ إيران

ووفقًا لـ "سكاى نيوز"، أكد المسؤول، أن ترامب طلب ذلك خلال اجتماع، الخميس الماضى، مع كبار مساعديه للأمن القومى، وكان أبرزهم نائبه مايك بنس، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن المسؤول أن مستشارى ترامب أقنعوه بعدم اتخاذ هذا القرار نظرًا لأن ذلك قد يتسبب فى نشوب صراع أوسع.

وقال المسؤول "طلب خيارات. وأعطوه السيناريوهات وقرر فى نهاية المطاف عدم المضى قدما".