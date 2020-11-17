تركيا حجر عثرة دائما.. علامة استفهام كبيرة عن دورها في وقف قتال كاراباخ

في انتقادٍ للتدخل التركي الذي صار مصدر قلق وتهديد لكافة الدول المجاورة لها العربية والأوروبية، طلبت أمريكا وفرنسا، استفهامًا من روسيا عن دور تركيا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تنتظران من روسيا توضيحات بشأن دور تركيا في الاتفاق الأخير، الذي جرى توقيعه لإنهاء القتال في كاراباخ.

وذكر مصدر الخارجية الأمريكية، عقب المحادثات بين وزير الخارجية، مايك بومبيو، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الوزيرين "بحثا بالتفصيل الوضع في كارباخ. وبصفتهما رؤساء (لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، فقد تبادلا وجهات النظر، وأكدا التزامهما بدورهما كرؤساء مشاركين في مجموعة مينسك ... وثمنا الإجراءات التي اتخذتها روسيا، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر: "لكننا نعترف أيضا بوجود العديد من القضايا التي يحتاج الروس لتوضيحها، مثل معايير الاتفاق، بما في ذلك دور تركيا".

وفي العاشر من الشهر الجاري وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين، وإلهام علييف، ونيكول باشينيان، بيانا مشتركا (اتفاقا) يقضي بالوقف الكامل للأعمال القتالية في منطقة كاراباخ.

وبموجب هذا الاتفاق أرسلت روسيا قوات حفظ سلام للإقليم، وسيتم إنشاء مركز في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار، ستشرف عليه قوات روسية وتركية.

وتعليقًا على تقديم الرئاسة التركية مذكرة للبرلمان بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان، قال الكرملين أمس الاثنين، إن خطط تركيا لإرسال قوات إلى أذربيجان تأتي بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك لوقف إطلاق النار في الإقليم.